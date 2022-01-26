Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri Maaşları

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri maaşı ortalama olarak aylık 9000_TL'dir. En düşük Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri maaşı 7250_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2342.02 Meslek Adı :

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Okul Öncesi Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Anaokullarında yemek ve dinlenme saatlerini belirleyen, faaliyetlerde çocuklara nezaret edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış anaokulu öğretmenliği yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Anaokulu Öğretmenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocukların yemek ve dinlenme saatlerini belirlemek,

b) Çocuklara nezaret ederek şarkı, oyun, çizim ve basit elişleri şeklinde grup ve kişisel faaliyetler yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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