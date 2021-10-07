Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) görev tanımı nedir, Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) ne iş yapar, Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Tanımı;

Bu grup, metal eşyaların yüzeylerini parlatan, metal eşyayı elle polisaj yapanlar ve bıçak ve makasları sokakta seyyar tezgahlarda bileyleyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Maaşları



Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.850- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Ne İş Yapar?

Diğer Polisajcılar ve Alet Bileyicileri (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal eşyaların yüzeylerini parlatmak,

b) Metal eşyayı elle polisaj yapmak,

c) Bıçak ve makasları sokakta seyyar tezgahlarda bileylemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) mesleğinin meslek kodu 7224.02 olarak belirlenmiştir



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