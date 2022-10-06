Diğer Post İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Post İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Post İşçileri ne iş yapar, Diğer Post İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Post İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Post İşçileri Tanımı;

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Diğer Post İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Post İşçileri Maaşları

Diğer Post İşçileri maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Diğer Post İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Post İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.07

Meslek Adı :

Diğer Post İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, postlardan kürk-keçe yapan makineleri kullananlar; veya köselelik post ve derileri kazıyanlar, boyayanlar veya diğer işlemlere tabi tutanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Post İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Postlardan kürk-keçe yapan makineleri kullanmak, b) Köselelik post ve derileri kazıyıp boyamak veya diğer işlemlere tabi tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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