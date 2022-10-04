Diğer Puro İmal İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Puro İmal İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Puro İmal İşçileri ne iş yapar, Diğer Puro İmal İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Puro İmal İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Puro İmal İşçileri Tanımı;

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Diğer Puro İmal İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Puro İmal İşçileri Maaşları

Diğer Puro İmal İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Puro İmal İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Puro İmal İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.01

Meslek Adı :

Diğer Puro İmal İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, dış sarma yapraklarını muayene edip boy ve renklerine göre ayıranlar; iç sarma yapraklarının iyi ve kötülerini ayıranlar; dış sarma yapraklarını makineye koyup delik yaprakları yamayanlar ve bitmiş puroları muayene ederek boy renklerine göre ayıranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Puro İmal İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dış sarma yapraklarını muayene edip boy ve renklerine göre ayırmak,

b) İç sarma yapraklarının iyi ve kötülerini ayırmak,

c) Dış sarma yapraklarını makineye koyup delik yaprakları yamamak,

d) Bitmiş puroları muayene ederek boy renklerine göre ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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