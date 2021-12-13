Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) görev tanımı nedir, Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) ne iş yapar, Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Tanımı;

Muayeneye gelen personelin ateş, nabız, tansiyonlarını alan, işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda hastaneye ve ilgili bölümlere yönlendiren nitelikli kişidir.

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Maaşları

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Ne İş Yapar?

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili olarak veri toplamak,

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak,

c) İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

d) Muayeneye gelen personelin ateş, nabız, tansiyon alınarak muayeneye hazırlamak, kayıtlarını almak,

e) İşyerinde sağlık taramaları yapmak ve şüpheli durumda olanları hekime sevk etmek,

f) Acil durumlarda hastaya (damar yolu açmak, kan şekerini ölçmek) müdahale etmek,

g) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

h) Hamile ve emzikli kadınların izlenmesini ve zararlı maddelerden korunmasını sağlamak,

i) Çocuk bakımı ile ilgili çalışmaların planlanması yürütülmesi ve kontrolüne katılmak,

j) Gözlük reçete onaylarının kayıtlarını tutmak,

k) İhtiyaç duyulan malzemelerin temini sağlamak,

l) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı olmak,

m) İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,

n) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) mesleğinin meslek kodu 2221.22 olarak belirlenmiştir

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