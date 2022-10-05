Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Şapka İmalat İşçileri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Diğer Şapka İmalat İşçileri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Diğer Şapka İmalat İşçileri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Şapka İmalat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Şapka İmalat İşçileri ne iş yapar, Diğer Şapka İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Şapka İmalat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Şapka İmalat İşçileri Tanımı;

__

Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Şapka İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Diğer Şapka İmalat İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Şapka İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diğer Şapka İmalat İşçileri İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.03

Meslek Adı :

Diğer Şapka İmalat İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, kadın şapkası, askeri personel, zabıta ve öğrenci şapkası işçilerinden gayri şapka imalat işçilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Şapka İmalat İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, kadın şapkası, askeri personel, zabıta ve öğrenci şapkası işçilerinden gayri şapka imal etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Şapka İmalat İşçileri maaşlarına ek olarak sizlerde Diğer Şapka İmalat İşçileri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Prodüktör Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Prodüktör Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Prodüktör Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Prodüktör Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Harabat Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Harabat Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Harabat Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Harabat Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Becayiş Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Becayiş Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Becayiş Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Becayiş Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!