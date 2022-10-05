Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Şapka İmalat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Şapka İmalat İşçileri ne iş yapar, Diğer Şapka İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Şapka İmalat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Şapka İmalat İşçileri Tanımı;

__

Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Şapka İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Şapka İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Diğer Şapka İmalat İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Şapka İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.03

Meslek Adı :

Diğer Şapka İmalat İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, kadın şapkası, askeri personel, zabıta ve öğrenci şapkası işçilerinden gayri şapka imalat işçilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Şapka İmalat İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, kadın şapkası, askeri personel, zabıta ve öğrenci şapkası işçilerinden gayri şapka imal etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?