Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri ne iş yapar, Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri Tanımı;

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Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri Maaşları

Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.31

Meslek Adı :

Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, şeker şerbetini belli bir yoğunluğa indirmede kullanılan buharlaştırma teçhizatını çalıştıranlar; şeker şerbetinin rengini beyazlatmada kullanılan teçhizatı çalıştıranlar ve şeker kristallerini, melastan ayırmada kullanılan teçhizatı çalıştıranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış şeker muamele ve tasfiye işçilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Şeker Muamele ve Tasfiye İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şeker şerbetini belli bir yoğunluğa indirmede kullanılan buharlaştırma teçhizatını çalıştırmak,

b) Şeker şerbetinin rengini beyazlatmada kullanılan teçhizatı çalıştırmak,

c) Şeker kristallerini, melastan ayırmada kullanılan teçhizatı çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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