Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) Maaşları

Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5169.01

Meslek Adı :

Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, ruhsatlı kuruluşlarda bayanlara ve baylara refakat hizmeti yapan, belirli bir ücret karşılığı dans için eşlik eden, barlar ve diğer yerlerde hosteslik yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ruhsatlı kuruluşlarda bayanlara ve baylara refakat hizmeti yapmak,

b) Belirli bir ücret karşılığı dans için eşlik etmek,

c) Barlar ve diğer yerlerde hosteslik yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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