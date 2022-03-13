Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) Maaşları

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9510.01

Meslek Adı :

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen

Meslekler Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Bu grup ayakkabıları temizleyen ve boyayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayakkabıları temizlemek ve boyamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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