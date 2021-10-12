Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları görev tanımı nedir, Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları ne iş yapar, Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Tanımı;

Bu grup fenni teçhizat için gerekli boruları takan ve tamir eden; boruları tesbit eden, askı ve mesnetleri takıp veya çelik boru kısımlarını boru tesisatçısına hazırlamak amacı ile birleştirenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Maaşları

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Ne İş Yapar?

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fenni teçhizat için gerekli boruları takıp tamir etmek,

b) Boruları tesbit etmek,

c) Askı ve mesnetleri takan veya çelik boru kısımlarını boru tesisatçısına hazırlamak amacı ile birleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları mesleğinin meslek kodu 7126.05 olarak belirlenmiştir



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