Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.06

Meslek Adı :

Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaybolan teçhizatı kuyudan çıkaran ve akışa yada sondaj çalışmalarına engel teşkil eden tıkanıklıkları gidermek üzere özel metotlar bulan ve uygulayan, arz tabakalarının verim derecesini tayin etmek üzere özel kontrol teçhizatı kullanan, patlayıcı maddelerden faydalanarak petrol kuyularını harekete geçiren yada petrol kuyularının verimini artıranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Sondajcılar ve İlgili İşçiler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaybolan teçhizatı kuyudan çıkarmak ve akışa yada sondaj çalışmalarına engel teşkil eden tıkanıklıkları gidermek üzere özel metotlar bulmak ve uygulamak,

b) Arz tabakalarının verim derecesini tayin etmek üzere özel kontrol teçhizatı kullanmak,

c) Patlayıcı maddelerden faydalanarak petrol kuyularını harekete geçirmek yada petrol kuyularının verimini artırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?