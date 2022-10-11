Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri ne iş yapar, Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri Tanımı;

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Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri Maaşları

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.02

Meslek Adı :

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, möble taşıyan ve bunları kamyonlara yükleyen yahut kamyonlardan boşaltan ve toptan satış pazarlarında et, balık, meyve ve diğer yiyecek maddeleri taşıyanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Tahmil, Tahliye İşçileri ve İlgili Yük Taşıma İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Möble taşımak ve bunarı kamyonlara yüklemek veya kamyonlardan boşaltmak,

b) Toptan satış pazarlarında et, balık, meyve ve diğer yiyecek maddeleri taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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