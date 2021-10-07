Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler görev tanımı nedir, Diğer Teknisyen Ve Teknikerler ne iş yapar, Diğer Teknisyen Ve Teknikerler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Teknisyen Ve Teknikerler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Tanımı;

Teknisyen, lise ve dengi okullardan mezun olup teknisyen unvanını alan kişidir. Birçok farklı alanda teknisyen bulunabilmektedir.

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Maaşları

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Diğer Teknisyen Ve Teknikerler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Teknisyen Ve Teknikerler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Ne İş Yapar?

eknisyen, teknik bilgi ve beceri isteyen işlerde çalışan kişilere verilen unvandır. Mesleki bilgi ve becerilerine göre uçak teknisyeni ya da elektrik teknisyeni gibi isimlerle anılırlar. Birçok farklı alanda uzmanlaşabilen teknisyenler, devlet ve özel sektörde içalışabilir ya da kendi iş yerlerini açabilirler

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Teknisyen Ve Teknikerler mesleğinin meslek kodu 3119.30 olarak belirlenmiştir



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