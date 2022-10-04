Diğer Tütün İşleyicileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Tütün İşleyicileri görev tanımı nedir, Diğer Tütün İşleyicileri ne iş yapar, Diğer Tütün İşleyicileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Tütün İşleyicileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Tütün İşleyicileri Tanımı;

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Diğer Tütün İşleyicileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Tütün İşleyicileri Maaşları

Diğer Tütün İşleyicileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Tütün İşleyicileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Tütün İşleyicileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.03

Meslek Adı :

Diğer Tütün İşleyicileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, çeşni verici karışımlar hazırlayıp tütünü bunlarla muamele edenler; dönen silindiler içinde kırpıntı veya kıyılmış tütünleri karıştıranlar ve ayıklayanlar; çeşitli ısıtma cihazlarından biri içinde yaprak veya kesilmiş tütün kurutanlar ve kurutma odasından veya buhar hücresinden çıktığı sırada tütün soğutanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Tütün İşleyiciler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

: a) Çeşni verici karışımlar hazırlayıp tütünü bunlarla muamele etmek,

b) Dönen silindirler içinde kırpıntı veya kıyılmış tütünleri karıştırarak, ayıklamak,

c) Çeşitli ısıtma cihazlarından biri içinde yaprak veya kesilmiş tütün kurutmak,

d) Kurutma odasından veya buhar hücresinden çıktığı sırada tütünü soğutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

. Güncel Meslek : EVET

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