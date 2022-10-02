Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) görev tanımı nedir, Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) ne iş yapar, Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) Tanımı;

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Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) Maaşları

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.10

Meslek Adı :

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, cam eşya imalatı ile ilgili diğer konulardaki diğer üretim nezaretçileri ve ustabaşılar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Üretim Nezaretçileri ve Ustabaşılar (Cam Eşya) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam eşya imalatı gibi konularda üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,

b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek,

c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirtmek,

d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,

e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,

g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,

h) Kuruluşun politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,

i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek, j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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