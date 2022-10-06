Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) görev tanımı nedir, Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) ne iş yapar, Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) Tanımı;

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Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) Maaşları

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.08

Meslek Adı :

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, ham deri ve köselenin mali ile ilgili konularda diğer üretim nezaretçileri ve ustabaşıları gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Üretim Nezaretçileri ve Ustabaşıları (HamDeri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham deri ve köselenin işlenmesi gibi konularda üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,

b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek,

c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirtmek,

d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,

e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,

g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,

h) Kuruluşun politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,

i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek,

j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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