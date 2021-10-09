Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel görev tanımı nedir, Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel ne iş yapar, Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Tanımı;

Bu grup, kira ödemelerini toplayan, çalışanların geliş ve ayrılış zamanlarının kaydını tutanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Maaşları

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Ne İş Yapar?

Diğer Veznedarlar ve İlgili Personel işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kira ödemelerini toplamak,

b) Çalışanların geliş ve ayrılış zamanlarının kaydını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel mesleğinin meslek kodu 4211.05 olarak belirlenmiştir



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