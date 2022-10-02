Diğer Yağlayıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Yağlayıcılar görev tanımı nedir, Diğer Yağlayıcılar ne iş yapar, Diğer Yağlayıcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Yağlayıcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Yağlayıcılar Tanımı;

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Diğer Yağlayıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Yağlayıcılar Maaşları

Diğer Yağlayıcılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Yağlayıcılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Yağlayıcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.06

Meslek Adı :

Diğer Yağlayıcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makineler mekanik ve elektrik teçhizat üzerinde aşınmaya maruz yüzlerin veya aynak parçaların yağlanmasını gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Yağlayıcılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineler, mekanik ve elektrik teçhizat üzerinde aşınmaya maruz yüzlerin veya oynak parçaların yağlanmasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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