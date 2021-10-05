Dijital Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Dijital Baskı Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

Dijital Baskı Operatörü görev tanımı nedir, Dijital Baskı Operatörü ne iş yapar, Dijital Baskı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dijital Baskı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dijital Baskı Operatörü Tanımı;

İSG ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, dijital baskı öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, dijital baskı sürecindeki teknik kontrolleri yapan, dijital baskı makinesini kullanarak tabaka kâğıda, kumaşa ve benzeri materyallere çeşitli ilan, afiş, kitap, broşür gibi butik baskı siparişlerinin dijital basım işlerini baskı yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren kişidir.

Dijital Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Dijital Baskı Operatörü Maaşları

Dijital Baskı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Dijital Baskı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dijital Baskı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dijital Baskı Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dijital Baskı Operatörü Ne İş Yapar?

Dijital Baskı Operatörü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Dijital baskı işlemleri için hazırlık yapmak

d) Baskı makinesinin tonerini değiştirmek, baskı makinesine baskı materyallerini yüklemek, baskı makinesinin ayar kontrollerini yapmak,

e) Dijital baskı sürecinde teknik kontrolleri yapmak

f) Basılacak dokümanın bilgisayar ortamında basıma uygunluk kontrolünü yapmak,

g) Baskı öncesi renk kontrolü yapmak,

h) Baskı sonrası işlemler için uygunluk kontrolü yapmak,

i) Baskı aşamasında işin ebat kontrolünü yapmak,

j) Dijital baskı yapmak,

k) Basılacak işi bilgisayardan baskı makinesine göndermek,

l) Baskı makinesinde işin ön (set-up) ayarlarını yapmak,

m) Örnek çıktı kontrolü yapmak,

n) Basılacak işin tirajını ayarlamak,

o) Dijital baskı makinesindeki işin baskısını başlatmak,

p) Baskı sürecini takip etmek,

q) Basılan işi teslim etmek,

r) Makinenin periyodik bakımını yapmak,

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dijital Baskı Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Dijital Baskı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dijital Baskı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7322.50 olarak belirlenmiştir



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