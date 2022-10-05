Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

__

Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.05

Meslek Adı :

Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçaları üzerine düz freze tezgahında açılamayan kanal ve profilleri açan bir dik freze tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü. (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işin teknik resim ölçülerini incelemek,

b) Yapılacak işin çeşidine göre kullanacağı bıçağı seçmek ve tezgah üzerine takarak yüksekliğini ayarlamak,

c) İşlenecek parçayı bağlama aparatları yardımıyla tezgah tablası üzerine tespit ederek tezgahı çalıştırmak,

d) İlgili çarkı çevirerek tablayı hareket ettirip ve tabla üzerindeki parçayı dönen bıçağa daldırarak parçanın işlenmesini sağlamak,

e) İşlenen parçayı sık sık ölçü aletleri ile kontrol etmek,

f) İşin bitiminde parçayı tezgahtan alarak tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

g) Körelen bıçakları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?