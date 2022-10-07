Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü ne iş yapar, Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü Tanımı;

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Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü Maaşları

Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.32

Meslek Adı :

Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonunu yapan, dik ve meyilli kuyularda nakil yapan, kuyu vinci bakım ve onarım çalışmalarına katkı sağlayan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Dik kuyularda nakil yapmak,

f) Meyilli kuyularda nakil yapmak,

g) Kuyu vinci bakım ve onarım çalışmalarına katkı sağlamak,

h) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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