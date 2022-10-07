Dikenli Tel Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dikenli Tel Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Dikenli Tel Makinesi Operatörü ne iş yapar, Dikenli Tel Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dikenli Tel Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dikenli Tel Makinesi Operatörü Tanımı;

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Dikenli Tel Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dikenli Tel Makinesi Operatörü Maaşları

Dikenli Tel Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Dikenli Tel Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dikenli Tel Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.60

Meslek Adı :

Dikenli Tel Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dikenli tel imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dikenli Tel Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dikenli tel imalatında kullanılacak birinci tel kangalını makinenin sehpasına yerleştirmek,

b) Telin ucunu bulup ucu tanbur üzerindeki boş makaraya sarmak,

c) İmal edilecek dikenli telin diken kısmını meydana getirecek ikinci telin ucunu bıçak kanalından geçirerek birinci boy telin arasına sokup makineyi çalıştırmak,

d) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek yapılan dikenli teli kontrol etmek,

e) Biten tel kangallarının yerine dolularını koymak,

f) İmal edilen dikenli telin sarıldığı makaralar dolunca boşlarıyla değiştirmek,

g) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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