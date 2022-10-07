Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası görev tanımı nedir, Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası ne iş yapar, Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası Tanımı;

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Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası Maaşları

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.88

Meslek Adı :

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boru profil ebadına göre önceden hesaplanarak kesilmiş çelik sac dilimini boru makinesi ünitelerinden geçirerek boru profil üretimi yapan, planlama, işlemleri sınıflandırma ve ekibe dağılımını yapan, yapılan işlerin doğru ve düzgün tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Çalışma alanını düzenlemek,

d) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

e) Çalışma alet ve donanımını korumak ve talimatlara uygun bakımlarını sağlamak,

f) Boru profil hazırlık işlemlerini yapmak,

g) Besleyici ve biriktirici ünitesini hazırlamak,

h) Şekil verme ünitesini hazırlamak,

i) Kaynak grubunu hazırlamak,

j) Soğutma ünitesini hazırlamak,

k) Kalibre ünitesini hazırlamak,

l) Profil makaralarını (Türk kafalarını) hazırlamak,

m) Kesim ünitesini hazırlamak,

n) Deneme üretimi yapmak,

o) Boru profil üretimi yapmak,

p) Üretim işlemlerini yürütmek,

q) Kontrol ve raporlama yapmak,

r) Bakım ve kontrol yapmak,

s) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,

t) Astlarının ve diğer çalışanların mesleki eğitimlerini yapmak,

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