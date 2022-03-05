Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü Maaşları

Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.21

Meslek Adı :

Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dipli (tabanlı) ve körüklü (yanlardan katlanmış) kağıt torbaları, otomatik makinede imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Dipli Körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emrini inceleyerek günlük üretilecek kağıt torba cinsini belirlemek,

b) Ürüne uygun kağıt rulosu ve bıçak değişimi yapmak,

c) Hammadde,yardımcı madde ve sarf malzemelerini temin etmek,

d) Hammadde,yardımcı madde ve sarf malzemelerini kullanıma hazır hale getirmek,

e) Dipli körüklü kağıt torba makinesini üretime hazırlamak,

f) Makine kumandasından ürün işlem kodunu seçerek onaylamak,

g) Kısa süreli deneme üretimi yaparak makinenin son ayarlarını tespit etmek,

h) Torba kağıt üretimi yapmak,

i) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, bildirmek ve giderilmesini sağlamak,

j) Çıkan ürünleri tanımlı sayılarda palet üzerine istiflemek,

k) Paleti manuel olarak streçlemek,

l) Fire malzemeleri toplamak ve iade etmek,

m) İşi biten torba paletlerini sevkiyat bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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