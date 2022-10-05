Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi görev tanımı nedir, Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi ne iş yapar, Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi Tanımı;

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Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi Maaşları

Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.22

Meslek Adı :

Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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