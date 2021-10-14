Dış Lastik Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Lastik Tamircisi Maaşları ve İş İlanları

Dış Lastik Tamircisi görev tanımı nedir, Dış Lastik Tamircisi ne iş yapar, Dış Lastik Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dış Lastik Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Lastik Tamircisi Tanımı;

Aşınmış dış lastik kılıflarına yeniden sırt geçirmede ve tamir etmede kullanılan makineleri çalıştıran kişidir.

Dış Lastik Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Lastik Tamircisi Maaşları

Dış Lastik Tamircisi maaşı ortalama aylık 3.270 - TL’dir. En düşük Dış Lastik Tamircisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.380 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dış Lastik Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Dış Lastik Tamircisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dış Lastik Tamircisi Ne İş Yapar?

Dış Lastik Tamircisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dış lastiği sırt geçirme ve tamir işlemine hazırlamak üzere perdahlama çarkına tutarak perdahlamak,

b) Fırça veya püskürtme tabancası kullanarak lastik hamurunu perdahlanan lastik kılıfı üzerine sürmek,

c) Sırtı döndürerek kılıfa iyice yerleşmesini sağlamak,

d) Sırtı dış lastiğe vulkanize eden kalıp makinesini çalıştırıp vulkanizasyon işlemini yapmak,

e) Perdahlama, sırt geçirme veya kalıplama işlerinden birisini yapabilir ve buna göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dış Lastik Tamircisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Dış Lastik Tamircisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dış Lastik Tamircisi mesleğinin meslek kodu 7231.34 olarak belirlenmiştir



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