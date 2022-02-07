Diş Protez Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diş Protez Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diş Protez Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diş Protez Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diş Protez Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diş Protez Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Diş Protez Teknisyeni Maaşları

Diş Protez Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5151,5_TL'dir. En düşük Diş Protez Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diş Protez Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3214.02

Meslek Adı :

Diş Protez Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Diş hekiminin kendisine verdiği ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamama ve düzenleme, protez ve diş köprülerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diş Protez Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine alçı ile suyu karıştırarak yaptığı hamuru dökmek, alçı model elde etmek, b) Alçı kalıptan akrilik denilen maddeyi çıkarmak,

c) Diş hekimince yapılan provadan gelen dişleri mumlayarak diş eti şeklini vermek,

d) Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba yerleştirmek (mufta safhası),

e) Kalıptan çıkardıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapmak,

f) Protez cilası yapmak,

g) Kırılan protezleri tamir etmek,

h) Kron köprü yapmak,

i) Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlamak (bağlama kanalları),

j) Kullandığı araç, gereç ve aletlerin bakımını yapmak,

k) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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