Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları, ve İş İlanları

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı görev tanımı nedir, Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı ne iş yapar, Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Tanımı;

Gümrük Komisyoncusu, dış ticaret mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti verme, ithalat ve ihracat konusu eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Maaşları

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Ne İş Yapar?

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Çalışma planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Siparişlerle ilgili gerekli formları doldurmak,

c) Planlama ve operasyon birimi ile koordinasyon sağlamak,

d) İlgili ihracat ve ithalat dökümlerini hazırlamak,

e) Nakliye firması ile gümrük müşaviri arasında iletişimi sağlamak,

f) Yapılan ithalat/ ihracat işlemi sonrası ilgili birimler ve müşteri ile iletişim kurmak,

g) Müşteri cari hesaplarının ve sevkiyatların kontrolünü yapmak, rapor oluşturmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı mesleğinin meslek kodu 4323.06 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşlarına ek sizlerde Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?