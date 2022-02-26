Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) Maaşları

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.02

Meslek Adı :

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dizgici, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sıcak ve/veya soğuk dizgi yöntemleri ile, baskı öncesinde yazım ve çizim işlemlerini yaparak baskı orijinali hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek, b) Makine ve ekipmanının bakımını yapmak,

c) Master sayfasını oluşturmak ve tipoğrafik tanımları belirlemek,

d) Metni yazmak ve imla hataları ile teknik hataları düzeltmek,

e) Verilen eskizi incelemek ve taslak olarak verilen grafiksel anlatımı çizmek,

f) Fotoğrafik görüntüleri scanner ile taramak ve taranan görüntülerin netlik ayarını yapmak,

g) Mizampajı yapılacak sayfaların ölçülerini almak ve mizampaj (sayfa düzeni) yapmak,

h) Eskizde belirtilen renkleri sayfa üzerine uygulamak,

i) Sayfayı kontrol etmek ve prova çıktısı almak,

j) Metin üzerinde düzeltmeleri yapmak ve baskı için orijinal çıktı almak,

k) Dizgi makinesinin gerekli ısıya ulaşmasını sağlamak ve kontrol etmek,

l) Dizgi makinesini dizgiye hazırlamak, m) Satırdöken makinelerle satır dizgisi yapmak,

n) Harfleri tek tek döken makinelerle bobin dizgi yapmak,

o) Başlık dizgisi yapmak,

p) Dökülen harfleri kolonlar halinde bağlamak ve kolonları mürettipe teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?