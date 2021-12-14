Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı görev tanımı nedir, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı ne iş yapar, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Tanımı;

Kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak kaynak işlemini ve kaynak temizliğini yapan, kaynak donanımını ortamdan uzaklaştıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Maaşları

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4.200 - TL’dir. En düşük Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Kaynak donanımını hazırlamak,

f) Seçilen kaynak yöntemine göre kaynak makinesi ve tüpleri hazırlamak,

g) Elektrot ve kaynak tellerini hazırlamak,

h) Kaynak parçasını kaynağa hazırlamak,

i) Boruya kaynak ağzı açmak,

j) Boruları hizalamak, uygun noktalardan puntalama işlemi yapmak,

k) Kaynak yöntemini seçmek, Kaynak işlemini yapmak,

l) Kaynak temizliğini yapmak,

m) Kaynak donanımını ortamdan uzaklaştırmak,

n) Elektrik kaynak makinesini elektrik devresinden ayırmak,

o) Gaz kaynağı ekipmanlarını toplamak,

p) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı mesleğinin meslek kodu 7212.16 olarak belirlenmiştir

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