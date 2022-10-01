Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) görev tanımı nedir, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) ne iş yapar, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) Tanımı;

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Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) Maaşları

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.15

Meslek Adı :

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve ve guvenliği ile cevresel onlemleri alarak, kalite sistemleri cercevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, tesisatın kaynak yontemini belirleyen, gazlı hattı kaynak işlemine hazırlayan, kaynak işlemini ve testlerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yuruten nitelikli ki.idir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak yapılacak borunun ağız kısmını keserek düzeltmek,

b) Skyper ile maşon boyunu pürüzsüz hale gelinceye kadar temizlemek,

c) Maşonları her iki borunun ağız kısmına takmak,

d) Boru uçlarındaki maşonları elektro füzyon makinesine bağlamak,

e) Maşon üzerinde belirtilen volt ve kaynak süresine göre, elektro füzyon makinesine değerleri girmek yada maşon üzerindeki barkodu okutmak,

f) Elektro füzyon makinesini çalıştırmak, maşon üzerindeki pimleri kontrol etmek ve zamanında makineyi kapatmak,

g) Maşon üzerinde belirtilen soğuma süresi göz önünde bulundurularak soğumasını sağlamak,

h) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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