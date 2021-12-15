Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı görev tanımı nedir, Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı ne iş yapar, Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Tanımı;

Mesleği ile ilgili her türlü doğal gaz sayacı ve sayaç aksesuarlarının (diyaframlı, türbin, elektronik hacim düzeltici, basınç sensörü vb.) ilk defa bir tesisata takılması ve bakım veya kalibrasyon amaçlı sökme işlemlerini yermeine getiren nitelikli kişidir.

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Maaşları

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı maaşı ortalama aylık 4.200- TL’dir. En düşük Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Ne İş Yapar?

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Eleman; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre güvenliği önlemleri almak,

c) Diyaframlı sayaçlarda sökme takma işlemi yapmak,

d) Endüstriyel sayaçlarda sökme takma işlemi yapmak,

e) Sayaç aksesuarlarının sökme takma işlemlerini yapmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı mesleğinin meslek kodu 8219.20 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı maaşlarına ek sizlerde Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?