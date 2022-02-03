Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni Maaşları

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5201,5_TL'dir. En düşük Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.23

Meslek Adı :

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal Gaz tesisatını bina girişinden kullanılacak olan fırın, ocak, şofben, kombi, kalorifer kazanı vb. cihazlara kadar, projesine uygun olarak mühendis veya teknikerin denetiminde monte edip kullanıma hazır hale getiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Tesisat (Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı) Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mühendis tarafından hazırlanan projeyi incelemek,

b) Proje esaslarına göre yapacağı tesisat çalışması ile ilgili planlama yapmak

c) Tesisat için kullanacağı alet ve malzemeleri hazırlamak,

d) Doğalgaz boru tesisatlarını çekmek, uygun kaynakla boruların ek bağlantı yerlerini birleştirmek,

e) Kombi, şofben, kalorifer kazanı, fırın, ocak, kalorifer peteği vb. cihazların bağlantılarını ve montajını yaparak tesisata bağlamak,

f) Tesisatı test etmek, varsa kaçaklarını gidermek

g) Önceden döşenmiş gaz borularının test işlemlerini yapmak ve devreye alınmasında ön hazırlık çalışmalarını yapmak,

h) Baca çekiş testlerini yapmak ve havalandırma kanallarının yerlerini açmak,

i) Montaj ve döşeme işlemleri tamamlandıktan sonra kırılan, çatlayan, dökülen yerleri alçılayarak tamir etmek,

j) Doğalgazla çalışan cihazların arızalarını tespit etmek, bakım ve onarımını yapmak,

k) Gaz tesisatlarında oluşacak arızaları tespit etmek, arızaları gidermek, tesisatın bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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