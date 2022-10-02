Doğal Taşları İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Taşları İşleme Ustası görev tanımı nedir, Doğal Taşları İşleme Ustası ne iş yapar, Doğal Taşları İşleme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Taşları İşleme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Taşları İşleme Ustası Tanımı;

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Doğal Taşları İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Taşları İşleme Ustası Maaşları

Doğal Taşları İşleme Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Taşları İşleme Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Taşları İşleme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.15

Meslek Adı :

Doğal Taşları İşleme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğine ve yöreselliğe uygun olarak doğal taşları işleyen, süsleyen ve ürün oluşturabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Taşları İşleme Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarihî ve kültürel özgün takı tasarımları ile ilgili portföy hazırlamak,

b) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

c) Takı tasarımı için araştırma yapmak,

d) Özgün takı modelleri geliştirmek,

e) Lüle Taşı İçin Desen Çizmek,

f) Lüle taşını işlemeye hazırlık,

g) Lüle taşına, tasarımı aktarmak,

h) Lüle taşını işlemek,

i) Lüle taşını kurutmak,

j) Lüle taşını zımparalamak,

k) Kehribar taşını işlemek,

l) Kehribar taşını süslemek,

m) Oltu taşı işlemek,

n) Oltu taşı süslemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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