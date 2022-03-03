Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşları

Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.24

Meslek Adı :

Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları,levhaları ve profilleri düzelten ve doğrultan bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğrultma İşçisi (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düzeltilecek malzemenin cinsine ve ölçülerine göre tezgaha makara veya merdane takmak ve gerekli ayarları yapmak,

b) Malzemenin tezgah ağzına gönderilmesini sağlamak,

c) Tezgahı çalıştırmak,

d) Malzemenin makaralar veya merdaneler arasından geçişini kontrol etmek,

e) Tezgahtan çıkan malzemeyi istenilen şekil ve şart elde edilinceye kadar tezgahtan geçirmeye devam etmek,

f) Düzeltilen ve doğrultulan malzemeyi ilgili kısımlara göndermek,

g) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

h) Makinenin çalışma ayarlarını yapabilir, i) Makinede meydana gelen arızaları giderebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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