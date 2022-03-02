Dökme Beton İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dökme Beton İmal İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dökme Beton İmal İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dökme Beton İmal İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dökme Beton İmal İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dökme Beton İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dökme Beton İmal İşçisi Maaşları

Dökme Beton İmal İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Dökme Beton İmal İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dökme Beton İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.08

Meslek Adı :

Dökme Beton İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bordür taşı, dökme taşı, tel çit direği, kanal boruları ve presli beton boru bölümleri, beton tuğla ve kiremit karışımdan inşaat birimleri, duvar ve bölüm levhaları ve yığma temel gibi prefabrik yapı elemanları üreten fabrikada çeşitli görevleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dökme Beton İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıbı kurar ve birleştirmek,

b) Kalıp döküm için takviye etmek,

c) Döküm makinesini beton dökümü için çalıştırmak,

d) Betonu kalıba doldurmak ve sıkıştırmak,

e) Kalıbı çıkartmak ve dışardan düzeltme yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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