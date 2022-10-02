Döküm Modelcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Döküm Modelcisi görev tanımı nedir, Döküm Modelcisi ne iş yapar, Döküm Modelcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döküm Modelcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döküm Modelcisi Tanımı;

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Döküm Modelcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Döküm Modelcisi Maaşları

Döküm Modelcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Döküm Modelcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döküm Modelcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.04

Meslek Adı :

Döküm Modelcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Döküm Modelci, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, dökümü yapılacak çeşitli makine parçalarının vb. parçaların imalat resmine ve / veya nümuneye göre modellerini üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Döküm Modelcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Modelin imalat resmini çizmek ve maliyetini çıkararak imalat hazırlığı yapmak,

b) Model / maça sandığı ölçülerini ahşap malzeme üzerine markalamak ve ahşabı işlemek,

c) İşlenen ahşap parçaları birleştirmek ve boyama işlemi yapmak,

d) Ahşap modeli plakalara sabitlemek, yolluk ve besleyicileri, hava süzgeçlerini yerleştirmek,

e) Ahşap modelin / maça sandığının kasa içine negatif / pozitifini almak,

f) Negatif modelden aralditle pozitif modeli üretmek,

g) Çift çekmeli ahşap modeli hazırlamak,

h) Ahşap modelden / maça sandıklarından metal modeeli / maça sandıklarını döktürerek metal model imal etmek,

i) Ayrım yüzeylerini ve diğer yizeyleri işlemek,

j) Tezgaha araldit modelle metal modeli bağlamak ve araldit modelin ölçülerini kopyalayarak metal modelin işlenmesini sağlamak,

k) Modellerin ölçü kontrollerini yapmak ve yüzeylerini parlatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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