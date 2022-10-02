Döküm Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Döküm Temizleyici görev tanımı nedir, Döküm Temizleyici ne iş yapar, Döküm Temizleyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döküm Temizleyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döküm Temizleyici Tanımı;

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Döküm Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 Döküm Temizleyici Maaşları

Döküm Temizleyici maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Döküm Temizleyici maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döküm Temizleyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.03

Meslek Adı :

Döküm Temizleyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal döküm eşyaların yüzeylerini el ve makine ile temizleyerek yarı mamül hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Döküm Temizleyici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döküm parça üstündeki gereksiz çıkıntıları elle yada havalı keski ile kesmek,

b) Eğe ve taşlama makinesi ile pürüzlü kenarları ve yüzeyi düzeltmek,

c) Döküm parçayı temizleyen ve yüzeyini düzelten bilya püskürtme yada kum püskürtme donatımını çalıştırmak,

d) Yukarıdaki işlerden birinde ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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