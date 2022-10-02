Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu görev tanımı nedir, Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu ne iş yapar, Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu Tanımı;

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Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu Maaşları

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.37

Meslek Adı :

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; kumaş analizi yapan, armürlü ve/veya jakarlı kumaş deseni hazırlayan, üretim numunesi oluşturan, sorumluluğu altındaki kişileri yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

b) İş organizasyonu yapmak

c) İş öncesi hazırlıkları yapmak

d) Numune kumaşın çeşidini ve yüzünü belirlemek

e) Numune kumaşın çözgü - atkı yönünü ve çözgü atkı sıklığını belirlemek

f) Numune kumaşın enden ve boydan çekmelerini belirlemek

g) Numune kumaşın iplik numaralarını tespit etmek

h) Armür ve tahar planı hazırlamak

i) Üretim için armürlü kumaş deseni hazırlamak

j) Kumaş veya resmi bilgisayar ortamına aktarmak

k) Üretim için jakarlı kumaş deseni hazırlamak

l) Desen ölçülendirmesini yapmak

m) Desene bilgisayarda örgü atamak

n) Üretim için jakarlı kumaş deseni hazırlamak

o) Üretim numunesi oluşturmak

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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