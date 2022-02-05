Dokuma Operatörü/Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dokuma Operatörü/Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dokuma Operatörü/Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dokuma Operatörü/Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dokuma Operatörü/Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dokuma Operatörü/Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokuma Operatörü/Teknisyeni Maaşları

Dokuma Operatörü/Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5151,5_TL'dir. En düşük Dokuma Operatörü/Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Operatörü/Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.77

Meslek Adı :

Dokuma Operatörü/Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokuma sektöründe her türlü dokuma makinesini kullanarak çeşitli kumaşları üreten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Operatörü/Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokuma öncesi hazırlıkları yapmak,

b) Dokuma işlemini başlatmak,

c) Üretimi takip etmek,

d) Sorumluluğundaki makinelerin ayarlarını yapmak ve takip etmek,

e) Dokuma örgülerinin çizimini yaparak bilgisayar destekli desen hazırlamak,

f) Dokuma sürecinde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,

g) Üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlamak,

h) Beklenmeyen durumlarda, olumsuz durumu amirine bildirmek,

i) Tekstil alanındaki temel kavramları kullanarak iletişim kurup mesleki yazışmalar yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Dokuma Operatörü/Teknisyeni maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?