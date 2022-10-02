Dokumacı(El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dokumacı(El Tezgahı) görev tanımı nedir, Dokumacı(El Tezgahı) ne iş yapar, Dokumacı(El Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokumacı(El Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokumacı(El Tezgahı) Tanımı;

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Dokumacı(El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokumacı(El Tezgahı) Maaşları

Dokumacı(El Tezgahı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dokumacı(El Tezgahı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokumacı(El Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.02

Meslek Adı :

Dokumacı (El Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokuma el tezgahlarında dokuma araç gereçlerini kullanarak, dokuma yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokumacı (El Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokuma türüne göre malzemeleri hazırlamak,

b) Çözgülerin gerginliğini, kopukluk olup olmadığını kontrol etmek,

c) Kullanacağı mekikleri hazırlamak

d) Leventin dönüşünü kolaylaştıran mekanik hareketli çıkrığı çevirip çözgünün ilk dokunan birkaç sırasını levente sarmak,

e) Pedala basarak çözgüyü aralamak,

f) Mekikleri sıra ile tahar üzerinden ve çözgü arasından atarak geçirmek,

g) Ayağını pedaldan kaldırmak,

h) Tefeyi kendine doğru çekip bırakarak atkı ipliğini yerine oturtmak,

i) Dokumadan artan iplik uçlarını kesip, kopan iplikleri bağlamak,

j) Mekiklerde boşalan masuraların yerine dolularını takmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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