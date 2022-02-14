Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı Maaşları

Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4411.02

Meslek Adı :

Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Kütüphane Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, hizmete sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kayıtlı bilginin üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına, yayınlanmasına ve iletilmesine çalışmak,

b) Bilginin kimliğini (ne içerdiği, nerede olduğu ve nasıl ulaşılabileceği) oluşturmak,

c) Bilgileri konularına göre sınıflamak, korumak,

d) Kütüphaneye veya bilgi merkezine gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları bilgiyi veya dokümanı bulmalarına yardımcı olmak,

e) Dışarıya ödünç kitap, kaset veya disket vermek ve ayrıntılı olarak kaydetmek,

f) Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ve dokümanları ayırmak, gerekli bakımlarını yapmak veya yaptırmak,

g) Kıymetli dokümanların korunması için önlem almak, h) Bilgi merkezi veya kütüphanedeki dokümanların sayımını yapmak,

i) Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutmak,

j) Abone olunan süreli yayınları izlemek,

k) Yeni yayınları izleyerek bilgi merkezine kazandırmaya yönelik işlemleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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