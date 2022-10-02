Dökümcü (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dökümcü (Kuyumculuk) görev tanımı nedir, Dökümcü (Kuyumculuk) ne iş yapar, Dökümcü (Kuyumculuk) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dökümcü (Kuyumculuk) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dökümcü (Kuyumculuk) Tanımı;

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Dökümcü (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dökümcü (Kuyumculuk) Maaşları

Dökümcü (Kuyumculuk) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dökümcü (Kuyumculuk) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dökümcü (Kuyumculuk) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.34

Meslek Adı :

Dökümcü (Kuyumculuk)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre; kuyumculuk ürünlerinin döküm yoluyla üretim süreçlerinde, iş organizasyonu yapan, mum kalıp hazırlama, mum basma, taş dizme gibi döküm hazırlığı işlemlerini gerçekleştiren, ayar ve milyem kontrolü gibi döküm işlemlerini yürüten, mesleki gelişim çalışmalarına katılan nitelikli meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dökümcü (Kuyumculuk); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Döküm hazırlığı yapmak,

c) Döküm işlemlerini yürütmek,

d)Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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