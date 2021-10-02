Dökümcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Dökümcü Maaşları, Dökümcü İş İlanları

Dökümcü görev tanımı nedir, Dökümcü ne iş yapar, Dökümcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dökümcü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dökümcü Tanımı;

Önceden hazırlanmış olan kalıp boşluğu içerisine sıvı haldeki metal ya da metal alaşımlarını döken nitelikli kişidir.

Dökümcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Dökümcü Maaşları

Dökümcü maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Dökümcü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dökümcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dökümcü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dökümcü Ne İş Yapar?

Dökümcü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çevre koruma önlemleri almak,

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

d) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek,

g) Alaşım metal oranlarını bularak maliyet çıkarmak,

h) Takının kauçuk kalıbını hazırlamak,

i) Takının alçı kalıbını hazırlamak,

j) Alçı kalıbına erimiş metali döküp, metal ağacını temizlemek,

k) Sipariş Formu hazırlamamak,

l) Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dökümcü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Dökümcü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dökümcü mesleğinin meslek kodu 7313.29 olarak belirlenmiştir



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