Dokusuz Yüzey Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dokusuz Yüzey Operatörü görev tanımı nedir, Dokusuz Yüzey Operatörü ne iş yapar, Dokusuz Yüzey Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokusuz Yüzey Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokusuz Yüzey Operatörü Tanımı;

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Dokusuz Yüzey Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokusuz Yüzey Operatörü Maaşları

Dokusuz Yüzey Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Dokusuz Yüzey Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokusuz Yüzey Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.18

Meslek Adı :

Dokusuz Yüzey Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokusuz yüzey kumaşın üretiminde kullanılan makinelerin beslenmesi, çalıştırılması, makine çalışma ayarlarının yapılması, makinenin ilk çalışma aşamasında kontrollerinin yapılması, üretimin takip edilmesi, makine çıktılarının uygun şekilde boşaltılması ve taşınması; çıkan ürünlerin kontrol edilmesini merkezi bir panodan bilgisayar destekli olarak kontrol edilen ardışık makine sisteminin yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokusuz Yüzey Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak

e) Harman hallaç makinesini/eriticiyi beslemek

f) Makineleri üretime hazırlamak

g) Makinenin üretimini takip etmek

h) Ürünleri kontrol etmek

i) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek

j) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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