Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek Maaşı Ne Kadar? 2022 Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek Maaşları

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.04

Meslek Adı :

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dolum ve ambalaj makinelerini kullanarak değişik gramajlarda pastörize kutu sütlerin dolum ve ambalajlanmasını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolum ve ambalajlamada kullanacağı boş süt kutusu, istifleme sepeti, palet vb. yardımcı malzemeleri dolum yapmak üzere hazırlamak,

b) Ambalaj ve dolum makinelerini kumanda panosundan devreye alarak makinelerin rezistanslı bölümlerinin ısınmasını sağlamak,

c) Makinelerin parça ve donanımlarını gözle ve elle kontrol etmek varsa küçük arızalarını gidermek,

d) Boş süt kartonlarını makinenin boş karton haznesine sıralı halde yerleştirmek,

e) Ambalaj makinesine naylon rulosunu yerleştirmek,

f) Kumanda panosu yardımıyla dolum işlemini başlatmak,

g) Dolum ve ambalajlama işlemlerinin sorunsuz devam etmesini sağlamak için makinelerin çalışmasına nezaret etmek, çıkan aksaklıklara müdahale etmek, azalan boş süt kutularını ve ambalaj rulolarını takviye etmek,

h) Dolum ve ambalajlama işlemi tamamlanan pastörize kutu süt kolilerini istiflemek ve soğuk hava deposuna alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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