Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü Tanımı;
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Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü Maaşları
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8342.05
Meslek Adı :
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, her türlü kazı malzemesini (cevher, kaya, toprak vb.) kazma, nakil araçlarına yükleme ve boşaltma işlemlerini, ekonomik ve güvenli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Mekanik ekskavatör kullanarak kazı işlemlerini yapmak,
b) Ekeltromekanik ekskavatör kullanarak kazı işlemlerini yapmak,
c) Kepçeyi taşıyıcı seviyesine kaldırmak,
d) Makine gövde dönüşü yapmak,
e) Kepçeyi taşıyıcıya boşaltmak,
f) Yükleme sistemini kontrol etmek,
g) Yükleme kapasitesini ayarlamak,
h) Yükleyicinin palet kumandasını sağlamak,
i) Makine ve aksamların genel kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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