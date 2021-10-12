Döşemeci (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Döşemeci (Gemi) Maaşları ve İş İlanları

Döşemeci (Gemi) görev tanımı nedir, Döşemeci (Gemi) ne iş yapar, Döşemeci (Gemi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döşemeci (Gemi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döşemeci (Gemi) Tanımı;

Bakıma alınan gemilerin eskiyen, deforme olan, branda, cihaz örtüleri, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyalarının kumaş, deri ve dolgu malzemelerini değiştirme, tamir etme işlerini yapan kişidir.

Döşemeci (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Döşemeci (Gemi) Maaşları

Döşemeci (Gemi) maaşı ortalama aylık 3.300 - TL’dir. En düşük Döşemeci (Gemi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döşemeci (Gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Döşemeci (Gemi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Döşemeci (Gemi) Ne İş Yapar?

Döşemeci (Gemi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yenileme veya tamirat için gerekli malzeme listesini çıkarmak, malzemeleri almak veya aldırmak,

b) Gemide bulunan branda ve mevcut cihaz örtülerini kontrol edip yırtık ve sökük olanları tamir etmek,

c) Gemi yataklarını kontrol etmek, yüzü eskimiş ise yenisini yapmak,

d) Gemilerin pano döşemelerinden eskimiş olanları yenileriyle değiştirmek,

e) Yıpranmış ve değiştirilecek döşemelerin iskeletine, yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama gereçlerini takmak, düzenlemek ve bağlamak,

f) Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gererek tamir etmek,

g) Kaplanacak eşyanın ölçülerini almak, döşeme kumaşlarını istenilen şekline uygun olarak kesmek, dikmek ve eşyanın üstüne geçirmek ,

h) Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde germek, çivilemek, dikmek veya yapıştırmak,

i) Eskimiş mobilya döşemelerini onarmak,

j) Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapmak,

k) Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapmak,

l) Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakımını yapmak,

Döşemeci (Gemi) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Döşemeci (Gemi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Döşemeci (Gemi) mesleğinin meslek kodu 7534.06 olarak belirlenmiştir



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