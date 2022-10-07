Dragline Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dragline Operatörü görev tanımı nedir, Dragline Operatörü ne iş yapar, Dragline Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dragline Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dragline Operatörü Tanımı;

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Dragline Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dragline Operatörü Maaşları

Dragline Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Dragline Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dragline Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.13

Meslek Adı :

Dragline Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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