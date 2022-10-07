Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) görev tanımı nedir, Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) ne iş yapar, Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) Tanımı;

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Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) Maaşları

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.06

Meslek Adı :

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokuma tezgahlarına çekilen yeni çözgü uçları ile tezgahlarda kalan eski çözgü uçlarını bir makinede düğümleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düğüm makinesini hareket ettirerek ilgili dokuma tezgahının yanına getirmek,

b) Düğümlenecek çözgü ipliklerinin tipine ve ölçülerine göre kullanacağı iğneyi seçip, makineye takmak,

c) Makinenin çalışma ayarlarını yapmak,

d) Düğümlenecek çözgü ipliklerini gerdirerek makinenin yataklarına koyup makineyi çalıştırarak iplik uçlarını birbirine düğümlemek,

e) Çözgü iplikleri üzerindeki düğümleri dokuma tezgahının gücü ve tarakları arasından ön kısma geçirmek,

f) Çözgüyü gerdirerek tezgahı ilgili işçiye teslim edip, makineyi temizlemek,

g) Düğümlenecek çözgü ipliklerini fırçalayarak yapışık, noksan veya kopuk olanları düzelterek düğüm makinesine hazırlayabilir.

h) Makinenin bakım ve onarımın yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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